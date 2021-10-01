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У Харківській області поліцейські змусили чоловіка взяти в борг, щоб дати їм хабар

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 жовтня, 11:13
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Тепер поліцейські можуть втратити свободу на 10 років
Поліцейським оголосили про підозру / Колаж "Сьогодні"
Поліцейським оголосили про підозру / Колаж "Сьогодні"

У Харківській області двоє поліцейських на автостанції вимагали хабар від чоловіка, який їхав з Росії до Києва. Їм вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Що трапилося

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Поліцейські погрожували, що затримають чоловіка, а також притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину, незаконний перетин кордону України та порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території України (ст. Ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУпАП).

Щоб не бути покараним, чоловік віддав їм 200 євро і 5 тисяч гривень, які він взяв у борг у свого знайомого.

Покарання для хабарників

Поліцейським вже повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з займаних посад.

Якщо доведуть їх провину, то поліцейські можуть втратити свободу на десять років з позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше ми писали:

  • Чиновники організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми хабарів коливалися від 3 до 50 тис. Доларів США за місце в залежності від району розташування.
  • Києві затримали двох поліцейських Прилуцького РВП ГУ НП в Чернігівській області, які вимагали гроші у п'яних водіїв. Копи, погрожуючи штрафами та позбавленням прав, вимагали від 300 до 500 доларів США.
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