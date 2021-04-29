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На Харківщині зіткнулися легковики: багато постраждалих (фото)

29 квітня, 11:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліція розслідує обставини ДТП у Харківській області – на трасі зіткнулися два легковики – подробиці події

Біля села Хроли у Харківській області зіткнулися два легкових автомобілі. Водії транспортних засобів і їх пасажири, всього сім осіб, з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 18-річний водій автомобіля ВАЗ "21011" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099" під керуванням 64-річного водія.

Внаслідок ДТП травми отримали водій ВАЗ "21011" та троє його пасажирів 16, 17 і 18 років, а також водій ВАЗ "21099" та його пасажири – дві 34-річні жінки.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті у ДТП загинув молодий патрульний, є ще жертви.

Також нагадаємо, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалий.

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