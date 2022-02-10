В Харківській області біля траси знайшли труп чоловіка: ми дізналися подробиці

Водій утік, поліцейські намагаються встановити його особу

Копи з'ясовують обставини смерті чоловіка / Колаж "Сьогодні"

У Харківській області на трасі Київ – Чугуїв, поблизу міста Чугуїв, знайшли труп чоловіка. Він загинув через ДТП. Водій утік з місця пригоди, проте його вже шукають поліцейські.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Харківської області.

Що відомо

За даними відділу комунікацій ГУ НП у Харківській області, на тілі чоловіка віком близько 35 років виявлено травми, характерні для ДТП.

"Водій утік, його особистість, як і особистість загиблого, з'ясовується", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Копи з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Водія розірвало на шматки: на Харківщині сталася страшна ДТП

Біля міста Люботин сталася смертельна ДТП. Через зіткнення автомобілів одного з водіїв розірвало.

"За попередньою інформацією, загинула одна людина", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

За неофіційною інформацією, учасником аварії став позашляховик, в якому їхав нині загиблий. Як стало відомо, в автомобіля знесло дах.

За попередньою інформацією від копів, це сталося після зіткнення з комбінованою вантажівкою. Як уточнюють очевидці, чоловіка, який був у позашляховику, розірвало на шматки.

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