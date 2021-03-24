У Харківській області у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ (фото і відео)

Правоохоронці в Харківській області виявили схрон зброї у бойовика так званої "ЛНР", якого затримали раніше. У схованці були в тому числі реактивні штурмові гранати РШГ-1 російського виробництва.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що у бойовика знайшли замітки з GPS-координатами, які вказували на місце в лісі недалеко від Харкова. Саме там знайшли захований арсенал.
Так, зі схованки вилучили:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- дві протипіхотні міни;
- 30 гранат Ф-1 і РГД-5;
- 20 запалів до ручних гранат;
- майже 6 кг пластичної вибухівки;
- шість електродетонаторів;
- дві запальні трубки;
- десятки метрів детонуючого і вогнепровідного шнурів;
- електропровід та батареї;
- більше 2200 патронів.
За попередніми висновками, тайник зробили для терактів в Україні. Копи почали кримінальне провадження і зараз шукають інших причетних.
Нагадаємо, раніше в Луганській області СБУ виявила арсенал зброї, боєприпаси і вибухівку диверсійної групи бойовиків.
Крім того, у Харківській області знайшли величезний тайник з вибухівкою і боєприпасами.
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