У Харківській області у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ (фото і відео)

Зброю готували для терористичних актів в Україні

Правоохоронці в Харківській області виявили схрон зброї у бойовика так званої "ЛНР", якого затримали раніше. У схованці були в тому числі реактивні штурмові гранати РШГ-1 російського виробництва.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у бойовика знайшли замітки з GPS-координатами, які вказували на місце в лісі недалеко від Харкова. Саме там знайшли захований арсенал.

/ Фото: СБУ

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Так, зі схованки вилучили:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

дві протипіхотні міни;

30 гранат Ф-1 і РГД-5;

20 запалів до ручних гранат;

майже 6 кг пластичної вибухівки;

шість електродетонаторів;

дві запальні трубки;

десятки метрів детонуючого і вогнепровідного шнурів;

електропровід та батареї;

більше 2200 патронів.

За попередніми висновками, тайник зробили для терактів в Україні. Копи почали кримінальне провадження і зараз шукають інших причетних.

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Нагадаємо, раніше в Луганській області СБУ виявила арсенал зброї, боєприпаси і вибухівку диверсійної групи бойовиків.

Крім того, у Харківській області знайшли величезний тайник з вибухівкою і боєприпасами.

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