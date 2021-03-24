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У Харківській області у затриманого бойовика знайшли арсенал зброї РФ (фото і відео)

24 березня, 15:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зброю готували для терористичних актів в Україні

Правоохоронці в Харківській області виявили схрон зброї у бойовика так званої "ЛНР", якого затримали раніше. У схованці були в тому числі реактивні штурмові гранати РШГ-1 російського виробництва.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у бойовика знайшли замітки з GPS-координатами, які вказували на місце в лісі недалеко від Харкова. Саме там знайшли захований арсенал.

/ Фото: СБУ

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Так, зі схованки вилучили:

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  • 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
  • дві протипіхотні міни;
  • 30 гранат Ф-1 і РГД-5;
  • 20 запалів до ручних гранат;
  • майже 6 кг пластичної вибухівки;
  • шість електродетонаторів;
  • дві запальні трубки;
  • десятки метрів детонуючого і вогнепровідного шнурів;
  • електропровід та батареї;
  • більше 2200 патронів.

За попередніми висновками, тайник зробили для терактів в Україні. Копи почали кримінальне провадження і зараз шукають інших причетних.

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Нагадаємо, раніше в Луганській області СБУ виявила арсенал зброї, боєприпаси і вибухівку диверсійної групи бойовиків.

Крім того, у Харківській області знайшли величезний тайник з вибухівкою і боєприпасами.

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зброя СБУ Харківська область бойовик схованка схрон
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