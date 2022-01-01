На Харківщині у будинку вибухнув газовий балон: що з постраждалими

За даними рятувальників, пожежі не було, підрозділи ДСНС не задіювались

Вибух пошкодив зовнішні та внутрішні конструкції будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Богодухівському районі Харківської області від вибуху газового балона у приватному домоволодінні постраждали дві жінки.

Про це повідомила ДСНС.

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Деталі

"31 грудня о 20:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух 5-літрового газового балону за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Мусійчанська, 82а" , – йдеться у повідомленні.

Вибухом пошкоджено зовнішні та внутрішні конструкції будинку. Пожежі не було. Підрозділи ДСНС не задіювалися. Причина вибуху встановлюється.

Що з постраждалими

В результаті вибуху отримали опіки тіла дружина власника домоволодіння, жінка 1951 р.н. та її донька 1975 р.н.

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Постраждалих жінок було госпіталізовано до опікового центру Харкова.

На Одещині прогримів потужний вибух

29 грудня у селі Кароліно-Бугаз Одеської області стався вибух у приватному будинку. Через це загинула людина.

Будівля була прибудована до 2-поверхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, а також частково пошкоджена капітальна стіна.

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Попередня причина вибуху – розгерметизація газового балону. Загинув 80-річний чоловік.

На місці працювало понад 15 рятувальників.

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