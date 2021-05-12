У Харківській області шкуродер "замурував" кішку з кошенятами: двоє загинули

За фактом жорстокого поводження з тваринами копи почали провадження – як можуть покарати пенсіонера

/ Фото: Нацполиция

У Харківській області 65-річного чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Він задув монтажною піною щілину в будинку, де знаходилася кішка і п'ятеро кошенят.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що про звірячий вчинок повідомила 72-річна жителька міста Валки. Вона розповіла, що свариться з сусідом, який, за її словами, спеціально задув піною щілину, де були тварини.

Кішку і трьох кошенят вдалося врятувати, двоє малюків загинули.

За даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження. Тепер пенсіонеру загрожує до 6 місяців арешту або до трьох років обмеження волі.

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Нагадаємо, раніше в Києві врятували кота, який зірвався з даху ліфта і виявився замкнений у підвалі.

Крім того, у Лубнах Полтавської області судитимуть чоловіка, якого звинувачують у жорстокому поводженні з твариною. Він систематично знущався над кішкою, вона втратила зір на одне око.