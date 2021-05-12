У Харківській області шкуродер "замурував" кішку з кошенятами: двоє загинули

/ Фото: Нацполиция
У Харківській області 65-річного чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Він задув монтажною піною щілину в будинку, де знаходилася кішка і п'ятеро кошенят.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що про звірячий вчинок повідомила 72-річна жителька міста Валки. Вона розповіла, що свариться з сусідом, який, за її словами, спеціально задув піною щілину, де були тварини.
Кішку і трьох кошенят вдалося врятувати, двоє малюків загинули.
За даним фактом поліцейські почали кримінальне провадження. Тепер пенсіонеру загрожує до 6 місяців арешту або до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, раніше в Києві врятували кота, який зірвався з даху ліфта і виявився замкнений у підвалі.
Крім того, у Лубнах Полтавської області судитимуть чоловіка, якого звинувачують у жорстокому поводженні з твариною. Він систематично знущався над кішкою, вона втратила зір на одне око.