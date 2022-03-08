В Ізюмі окупанти розбомбили лікарню: люди як могли вибиралися з-під завалів (відео)

Росіяни продовжують знищувати житлові будинки та лікарні, не думаючи про мирних людей

На Харківщині окупанти розбомбили лікарню / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти повністю зруйнували лікарню в Ізюмі, що на Харківщині. Хворі вибиралися з-під завалів як могли.

Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін у Facebook.

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"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", – написав Мацокін.

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Ситуація в Україні 8 березня

З початку вторгнення РФ в Україну минуло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.

У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. У результаті п'ять собак загинуло під уламками, ще кілька дістали поранення.

У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва та розпочали перегрупування. Також військові РФ все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армією Центрального військового округу Росії.

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