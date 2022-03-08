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В Ізюмі окупанти розбомбили лікарню: люди як могли вибиралися з-під завалів (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 15:51
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Росіяни продовжують знищувати житлові будинки та лікарні, не думаючи про мирних людей
На Харківщині окупанти розбомбили лікарню
На Харківщині окупанти розбомбили лікарню / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти повністю зруйнували лікарню в Ізюмі, що на Харківщині. Хворі вибиралися з-під завалів як могли.

Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін у Facebook.

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"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", – написав Мацокін.

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Ситуація в Україні 8 березня

З початку вторгнення РФ в Україну минуло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.

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