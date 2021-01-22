Русский
$ 28,26
34,37
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

У Мінсоцполітики визнали, що не можуть контролювати роботу будинків для людей похилого віку

22 січня, 22:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Харківській області, де сталася пожежа в будинку для людей похилого віку, лише три приватні заклади є в реєстрі.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона зазначила, що станом на сьогодні дієвого контролю і відповідальності за тими , хто надає послуги відповідно до закону немає контролю.

"Я сьогодні зв’язувалася з ДСНС в Харківській області, де повідомили, що сьогодні вони перевіряють 118 подібних об’єктів, серед яких 11 пансіонатів, 30 хотселів, 20 будинків для людей похилого віку", – розповіла Лазебна.

В тренді
Під Дніпром палала церква: люди виносили ікони з охопленої вогнем будівлі (фото)

Нагадаємо, пожежа виникла 21 січня о 15:03 у приватному будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Реклама

Зараз правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для людей похилого віку. У цій справі затримали вже чотирьох осіб.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)
Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)Економіка
Трагедія у Харкові. У пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб (фото і відео)
Трагедія у Харкові. У пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб (фото і відео)Харків
На відео потрапила реакція жителів Харківського зоопарку на 20-градусний мороз
На відео потрапила реакція жителів Харківського зоопарку на 20-градусний морозФаново
Паралізованих виносили і клали на сніг: як сусіди рятували людей з пансіонату в Харкові
Паралізованих виносили і клали на сніг: як сусіди рятували людей з пансіонату в ХарковіХарків
Масштабна пожежа в Харкові. З'явилися відео з місця трагедії
Масштабна пожежа в Харкові. З'явилися відео з місця трагедіїХарків
У Харкові почали штрафувати
У Харкові почали штрафувати "євробляхерів" – вони зібралися в метро (відео)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти