У Мінсоцполітики визнали, що не можуть контролювати роботу будинків для людей похилого віку

В Харківській області, де сталася пожежа в будинку для людей похилого віку, лише три приватні заклади є в реєстрі.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона зазначила, що станом на сьогодні дієвого контролю і відповідальності за тими , хто надає послуги відповідно до закону немає контролю.

"Я сьогодні зв’язувалася з ДСНС в Харківській області, де повідомили, що сьогодні вони перевіряють 118 подібних об’єктів, серед яких 11 пансіонатів, 30 хотселів, 20 будинків для людей похилого віку", – розповіла Лазебна.

Нагадаємо, пожежа виникла 21 січня о 15:03 у приватному будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

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Зараз правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для людей похилого віку. У цій справі затримали вже чотирьох осіб.

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