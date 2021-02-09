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У офісі президента назвали ймовірну дату виборів мера Харкова

9 лютого, 23:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Навесні виборів точно не буде

Позачергові вибори міського голови Харкова, швидше за все, відбудуться восени 2021 року, в останню неділю жовтня. Раніше їх призначити не вийде через "чехарду з документами" після смерті обраного восени мером Геннадія Кернеса.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Тимошенко пояснив, що, згідно із законодавством, вибори нового мера Харкова можуть бути призначені тільки на останню неділю березня або останню неділю жовтня, а Верховна Рада наприкінці січня не змогла отримати свідоцтво про смерть Геннадія Кернеса і призначити вибори, а зараз "строки пройшли".

"Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради, вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени", – сказав заступник голови ОП.

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Зазначимо, Верховна Рада наприкінці січня не змогла розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова, оскільки секретар міськради Ігор Терехов надіслав лише один із трьох необхідних для цього документів.

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Нагадаємо, обраний на останніх виборах мером Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня через ускладнення коронавірусної хвороби. До цього він кілька місяців перебував на лікуванні в німецькій клініці і був оголошений мером Харкова без складення присяги.

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Харків дата вибори мера Офіс президента Кирило Тимошенко
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