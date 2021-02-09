У офісі президента назвали ймовірну дату виборів мера Харкова

Позачергові вибори міського голови Харкова, швидше за все, відбудуться восени 2021 року, в останню неділю жовтня. Раніше їх призначити не вийде через "чехарду з документами" після смерті обраного восени мером Геннадія Кернеса.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Тимошенко пояснив, що, згідно із законодавством, вибори нового мера Харкова можуть бути призначені тільки на останню неділю березня або останню неділю жовтня, а Верховна Рада наприкінці січня не змогла отримати свідоцтво про смерть Геннадія Кернеса і призначити вибори, а зараз "строки пройшли".

"Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради, вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени", – сказав заступник голови ОП.

Зазначимо, Верховна Рада наприкінці січня не змогла розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова, оскільки секретар міськради Ігор Терехов надіслав лише один із трьох необхідних для цього документів.

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Нагадаємо, обраний на останніх виборах мером Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня через ускладнення коронавірусної хвороби. До цього він кілька місяців перебував на лікуванні в німецькій клініці і був оголошений мером Харкова без складення присяги.

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