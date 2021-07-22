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У SkyUp прокоментували затримку рейсу з Батумі до Харкова

22 липня 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У компанії SkyUp Airlines кажуть, що рейс PQ0424 Батумі-Харків затримали через зіткнення літака із птахом

Пасажири чекали виліт понад 15 годин. Фото: колаж "Сьогодні"

Пасажири чекали виліт понад 15 годин. Фото: колаж "Сьогодні"

У компанії SkyUp заявили, що коли рейс прилетів в Батумі, то в літак потрапив птах. Боїнг відправили на техогляд і лагодження. Після, ще раз вирішили його оглянути, щоб переконатися – несправностей немає.

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Про це повідомляє Суспільне.

Також в компанії відзначили, що пасажирів затриманого рейсу розмістили в готелі, але на це погодилися не всі.

"Під час очікування пасажири, які повинні були вилітати з Батумі, отримали холодну харчування (оскільки аеропорт не надає послуг з гарячого харчування) і воду. Також пасажирам було запропоновано трансфер і розміщення в готелях за рахунок авіакомпанії. Однак частина пасажирів вирішила залишитися очікувати рейс в аеропорту", – відповіли в авіакомпанії.

Станом на зараз рейс числиться прибулим.

Нагадаємо, що літак компанії SkyUp Airlines, який вчора мав вилетіти з аеропорту Батумі (Грузія) в Харків, затримувався на більш ніж 15 годин. Після посадки пасажири годину чекали відправки в літаку, але їх повернули назад в термінал.

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Раніше ми писали, що з Афін добу не міг виїхати рейс Афіни – Київ (Wizzair).

Також ми повідомляли, що експерти назвали три ключові проблеми, які слід враховувати пасажирам перед виїздом в аеропорт "Бориспіль". Вони посилилися з настанням літнього сезону і збільшенням кількості рейсів.

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