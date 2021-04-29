Удвічі більше послуг і сучасна медтехніка: в Дергачах оновили приймальне відділення

У Дергачівській центральній районній лікарні в Харківській області з'явилося сучасне приймальне відділення. Всі роботи з реконструкції та облаштування приміщень вже виконані – залишилося закінчити оформлення документів для введення об'єкта в експлуатацію. Проект реконструкції приймальних відділень області реалізується в рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Сучасне обладнання, яким оснащуються відділення, допоможе зекономити життєво необхідний час для порятунку пацієнтів.

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Про це повідомив спікер Харківської ОДА Владислав Сакович.

Ремонтні роботи в Дергачівській лікарні почалися у жовтні 2020 року – на той час приймальне відділення займало всього кілька кабінетів на 200 квадратних метрах, а під час реконструкції його площа була розширена до 700 квадратних метрів за рахунок перепрофілювання деяких приміщень.

"Завдяки "Великому будівництву" ми отримали сучасну малу операційну, кімнати з санвузлами для комфортного перебування пацієнтів. Маємо всі сучасні умови для маломобільних та незрячих пацієнтів. Відремонтовані коридори та кабінети. Таких умов у нас раніше не було", – розповіла медичний директор закладу Світлана Бережна.

У лікарні з'явилося нове сучасне обладнання, зокрема комп'ютерний томограф, апарат для гастроскопії та колоноскопії. До сьогодні такого обладнання у медичному закладі не було.

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Бережна також додала, що тепер лікарня відповідає всім вимогам Національної служби здоров'я за програмою раннього виявлення онкопатології шлунково-кишкового тракту.

"Цього року ми вже підписали угоду з Національною службою здоров’я України", – зазначила вона.

Тепер Дергачівська ЦРЛ зможе укладати з Національною службою здоров'я України вдвічі більше договорів, а спектр послуг Дергачівської ЦРЛ розширився більш ніж удвічі.

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Крім того, лікарі медзакладу отримали можливість допомагати хворим не тільки в стаціонарних умовах, а й мобільними бригадами. А також надавати допомогу пацієнтам з неврологічною патологією і патологією опорно-рухової системи, хворим на гострий мозковий інсульт, амбулаторно приймати вагітних, надавати стоматологічну допомогу, допомагати ВІЛ інфікованим та наркозалежним пацієнтам.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в 2021 році президентська програма розширена за рахунок соціальної інфраструктури, в числі якої 177 приймальних відділень.

Нагадаємо, також у ході "Великого будівництва" в Харкові зводять новий онкологічний центр. Онкоцентр будуватимуть в 4 черги. Перша і друга черга – це лікувально-діагностичний корпус. Після будівництва першої та другої черги лікарі зможуть переїхати в нову будівлю.