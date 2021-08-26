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Повернулася з Нігерії. У Харкові жінка з малярією потрапила в лікарню

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
26 серпня, 21:28
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Це дев'ятий випадок завізної малярії, зареєстрований на території регіону з початку 2020 року
Жінка звернулася до лікаря тільки через 4 дні, як відчула себе погано. Фото: колаж "Сьогодні"
Жінка звернулася до лікаря тільки через 4 дні, як відчула себе погано. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові зареєстровано завозной випадок тропічної малярії. Хвора – 42-річна місцева жителька, яка повернулася з Нігерії в Україну 16 серпня.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.

"Під час перебування у вищезазначеній країні на малярію не хворіла, проте відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування не здійснювала", – йдеться в повідомленні.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що 20 серпня у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання:

  • загальна слабкість;
  • головний біль;
  • підвищення температури до 38,5.

Але за медичною допомогою вона звернулася лише 24 серпня. Хвору госпіталізували і при обстеженні у неї були виявлені збудники тропічної малярії.

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Фахівці Харківської міської філії лабцентру провели епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання пацієнтки.

Це дев'ятий випадок завізної малярії, зареєстрований на території регіону від початку 2020 року. Два з цих випадків були летальними.

Раніше ми повідомляли, що в січні в Києві зафіксували два випадки малярії. Двоє українців заразилися під час перебування в Танзанії.

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Також нагадаємо, у громадянина Нігерії, який прибув в Україну у приватних справах, також виявили малярію.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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