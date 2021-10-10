Відео дня. Харківський депутат їздить з левом у машині

Саїд Джавід раніше вказав лева у своїй декларації про доходи, а зараз тварину помітили в машині чиновника

Депутат Саїд Джавід їздить з левом у машині / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід їздить з африканським левом в автомобілі. Раніше чиновник вказав тварину в декларації про доходи в розділі "Рухоме майно".

Відео, як депутат їздить з левом, опублікували dtp.kiev.ua

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На записі показали автомобіль Саїда Джавіда, з вікна якого визирає лев. Тварина була спокійною і не намагалася втекти з салону машини.

Згідно з декларацією депутата за 2020 рік, "лева африканського чіпованого" він придбав у травні 2017 року, за якою ціною – невідомо.

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Раніше депутат розповідав , як живе з левом:

"Красунчик живе у великому вольєрі за всіма вимогами і навіть більше, маючи кухню, спальню, басейн, трон і ігровий майданчик, в 70 метрах від найближчих будинків, 4-метровий паркан, 250 кв. м і наявність ветеринарних документів на лева. Він мій друг і він вже не зможе жити в інших умовах. Тварин люблю з дитинства, у моєму будинку, крім лева, живуть собаки і багато кішок".

Що ще задекларував Саїд Джавід?

Крім екзотичної тварини у власності Джавіда є кілька квартир і будинок на 1043,4 кв. м, а також земельні ділянки.

Їздить депутат на автомобілі Bentley Continental 2006 року випуску, правда, згідно з декларацією, він йому не належить – він їм просто користується.

Джавід володіє 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс" і керує громадською організацією "Союз афганців України".