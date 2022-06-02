Війна не шкодує нікого: у Харківському зоопарку рятують пінгвінів від стресу

В умовах війни психологічно страждають як люди, так і тварини. На відміну від нас, вони не розмовляють, але є зоопсихологи, які допомагають їм справлятися зі стресом.
Так, наприклад, у Харківському зоопарку, єдиному в Україні, де вже понад півроку утримуються пінгвіни, знайшли вихід, як уберегти цих птахів та інших тварин від стресів.
Про те, що відбувається з тваринами, кореспондентові сайту Сьогодні Ігореві Серову в ексклюзивному коментарі розповів керівник зоопарку Володимир Ковальковський.
"У той час, коли лунають вибухи, ми включаємо музику, птиці та тварини у нас слухають шум водоспадів. Це робиться для того, щоб знизити рівень шуму від вибухів. Пінгвіни не стресують, їдять, кормової бази достатньо", – розповів керівник зоопарку. Володимир Ковальковський.
До цього він додав, що до війни вирішувалося питання про отримання зоопарком пінгвінів-самців для того, щоб отримати від самок, що знаходяться тут, потомство.
"Йшлося про сім самців і пізніше – про ще трьох. Планується, що в зоопарку всього буде 13 пінгвінів. Після війни порушимо це питання", – уточнив Володимир Ковальковський.
За його словами, також від стресів рятують і інших звірів – за допомогою водоспадів, музики.
"Скло, якого в зоопарку багато, позакривали соломою, тварин перевели до менших вольєрів. На щастя, руйнувань у зоопарку немає", – розповів він.
Також він зазначив, що у разі екстреної ситуації, обстрілу чи іншого – транспортні клітини для можливої евакуації тварин були і є напоготові.
Єдині в Україні
Пінгвіни прибули з Німеччини (Гумбольдта). В Україні в жодному зоопарку немає їх, крім Харкова.
Три самки – Маргарет, Агата та Шарлотта – приїхали до Харкова із зоопарку у місті Бохум у рамках програми Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА).
Тварин передали для збереження та розмноження виду. Заплановано, що згодом дружна сім'я пінгвінів Харківського зоопарку поповниться ще десятьма самцями та самками.
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