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Допомогли SkyUp і Wizz Air: аеропорт Харкова за кількістю пасажирів вирвався на третє місце в Україні

26 червня 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За кількістю пасажирів аеропорт входить в ТОП-5 України

На знімку небесний причал Харкова. Фото: hrk.aero

На знімку небесний причал Харкова. Фото: hrk.aero

Міжнародний аеропорт "Харків" зайняв за показником пасажиропотоку третю позицію серед аеропортів України і другу – серед регіональних аеропортів. У травні 2021 року він обслужив 95,9 тисяч пасажирів. Збільшенню посприяли нові регулярні перельоти від SkyUp і Wizz Air.

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Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Після карантину обсяг перельотів поступово відновлюється. У травні з Міжнародного аеропорту "Харків" скоєно тільки на вісім вильотів менше, ніж за аналогічний допандемічний період – в травні 2019 року.

"Збільшенню пасажиропотоку сприяла, зокрема, поява нових рейсів. У травні з Харкова відкриті регулярні перельоти до Ларнаки (Кіпр) від Wizz Air і SkyUp Airlines, Батумі (Грузія) і Тирани (Албанія) від SkyUp Airlines" , – підкреслили в прес-службі.

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Згідно зі звітом Державіаслужби, послугами всіх аеропортів України в травні скористалися 1,16 мільйонів чоловік.

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"Найбільший трафік показав столичний аеропорт "Бориспіль"- з 707 тисячами пасажирів. На першому місці серед регіонів з показником в 115,3 тисячі Львів. Харківський аеропорт піднявся на другу сходинку, хоча в попередні місяці йшов в рейтингу регіонів третім", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, аеропорт "Харків" входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського. За кількістю пасажирів аеропорт входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Раніше ми писали, що аеропорт "Бориспіль" увійшов в ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком.

Також ми повідомляли, що в аеропорту "Бориспіль" відкрили всі входи в термінал D в розпал відпусток.

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