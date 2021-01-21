Лікарі боялися, що почне кричати: Фукс згадав, як Кернеса виводили з коми

Через місяць після похорону Геннадія Кернеса його друг і бізнесмен Павло Фукс поділився спогадами, як мера Харкова місяць виводили з коми в німецькій клініці "Шаріте".
Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.
За його словами, вони ще спілкувалися за три дні до смерті Кернеса. Бізнесмен розповів, що як тільки мер вийшов з коми, у нього були прогалини – прокинувся і не розумів, що він в "Шаріте", питав, де він.
"Як його виводили з коми? Спочатку виводили на півгодини, опускали ліки, він прокидався. Лікарі говорили, що йому не можна різко повертатися – зараз почне тризвонити, кричати. Тому це правда, що перший місяць його поступово виводили з коми. А потім він телевізор дивився, поруч з ним в палаті лежав якийсь поляк, вони спілкувалися. Він у палаті не був сам", – сказав Фукс.
Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня. 23 числа його поховали на почесній алеї другого міського кладовища Харкова. Читайте детальніше, як проходили похорони Кернеса.
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