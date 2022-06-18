Ворог обстріляв ракетами підприємство у Харкові

Спалахнула масштабна пожежа

Окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмі. Колаж "Сьогодні"

В Ізюмському районі Харківської області російсько-окупаційні війська обстріляли газопереробне підприємство

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Деталі

За попередніми даними, російські окупанти влучили кількома ракетами.

За словами голови військової адміністрації, виникла масштабна пожежа, яку рятувальники зараз локалізують. Також постраждали приватні будинки. Детальну інформацію Синегубов обіцяє повідомити пізніше.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти з артилерії обстріляли райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкине, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

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ЗСУ під Харковом відбили населений пункт і не здають Сєверодонецьк

У ході 114-тої доби героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню нашим воїнам вдалося відбити один населений пункт та десятки атак окупантів, які безуспішно намагаються наступати у кількох напрямках.

Нагадаємо, на Харківщині російські окупанти просунулися трохи вперед шляхом резервів, які ворог перекинув. Вони захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова. Зараз росіяни б'ють по Харкову зі ствольної артилерії.