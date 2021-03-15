Все більше важкохворих – молоді: у Харкові критична ситуація з COVID-19

У місті майже не залишилося "кисневих" місць

У Харкові складається критична ситуація із захворюваністю на COVID-19, а місто до цього абсолютно не готове – в лікарнях вже майже немає місць і закінчуються ліжка з киснем, при цьому серед важкохворих молоді люди та діти.

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Про це написав завкафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО) Володимир Корсунов у Facebook.

"Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося, реанімації повні по вуха і хворі на неінвазивній вентиляції знов лежать де є бодай хоч поточний кисень", – написав медик.

За словами лікаря, серед тяжкохворих все більше молодих людей та дітей: у реанімації однієї з лікарень Харкова троє пацієнтів віком від 31 до 39 років, на інвазивній вентиляції легенів дитина 11 років і на неінвазивній – 17-річна.

"Хочу, щоб усі розуміли, що ця хвиля COVID може бути значно потужніша за попередні", – вважає Корсунов.

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Медик звинувачує у ситуації, що склалася, місцеву і українську владу, яка, на його думку, не забезпечили лікарні всім необхідним і провалили вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, на Закарпатті лікарні переповнені пацієнтами з коронавірусом. Якщо ситуація й надалі погіршуватиметься, медики можуть почати "медичне сортування" – рятувати тих пацієнтів, у яких більше шансів вижити, а найважчі можуть не отримати необхідну допомогу.

Ми також повідомляли, що ситуація з COVID-19 у Івано-Франківській області критична – в лікарні вперше надходять важкі киснезалежні діти з коронавірусом.

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