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Всьому виною ЗНО: у Харкові підліток зістрибнув з канатки і втрапив під маршрутку (відео)

13 червня 2021 20:33

Ігор Сєров , Юлія Безпечна

Перед цим хлопець поводився небезпечно і кидав униз речі, за попередньою інформацією, він був п'яний

У Харкові підліток вистрибнув з кабінки канатної дороги на проїжджу частину і потрапив під колеса мікроавтобуса. За попередньою інформацією, хлопець був п'яний і намагався накласти на себе руки через зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

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Про це повідомив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає кореспондент "Сьогодні".

Причому момент, коли хлопець виліз з кабінки, потрапив на відео.

Інцидент стався ввечері в неділю на вулиці Новгородській. На відео видно, що хлопець до цього висовувався з кабінки і кинув свій рюкзал другові, який був на дорозі внизу.

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Підліток вижив, але у нього черепно-мозкова травма і кілька переломів, він госпіталізований.

"На той момент, коли його забирала бригада, була діагностована відкрита черепно-мозкова травма, перелом плеча, перелом стегна та алкогольне сп'яніння. Була суїцидальна спроба через те, що нібито погано здав ЗНО. Про суїцидальну спробу стало відомо від його знайомих, які їхали в цій кабінці", – розповів Віктор Забашта.

Як повідомила кореспонденту "Сьогодні", речник поліції Харківської області Олена Баранник, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка зараз з'ясовує всі обставини події на канатній дорозі.

Нагадаємо, напередодні у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який розгулював по дитячому майданчику з пістолетом. Він вів себе агресивно і погрожував поліцейським.

Ми також писали, що в Харкові 16-річний хлопець напав на дівчаток і жорстоко їх побив. Одну з них він кинув на землю і бив ногами.

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