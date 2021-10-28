Згадали ще один злочин. 16-річному мажору з Харкова загрожує понад 8 років ув'язнення

У прокуратурі Харківської області розкрили деталі

Що загрожує 16-річному мажору із Харкова. Фото: колаж "Сьогодні"

16-річному мажору Миколі Харківському, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, може загрожувати строк покарання понад вісім років в'язниці, передбачений статтею, що інкримінується. Це пов'язано з тим, що у підлітка непогашена судимість у справі про хуліганство.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко на брифінгу у четвер, 28 жовтня.

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Подробиці

Як стало відомо, 16-річний Миколай вже притягувався до кримінальної відповідальності за стрілянину в супермаркеті, і термін умовного покарання ще не закінчився. Тому до вироку ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин.

Тобто максимальне покарання, яке загрожує мажору – 10 років ув'язнення.

Поліція відкрила ще одне провадження проти Миколи Харківського. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Що відомо про ДТП?

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