Згадали ще один злочин. 16-річному мажору з Харкова загрожує понад 8 років ув'язнення

16-річному мажору Миколі Харківському, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, може загрожувати строк покарання понад вісім років в'язниці, передбачений статтею, що інкримінується. Це пов'язано з тим, що у підлітка непогашена судимість у справі про хуліганство.
Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко на брифінгу у четвер, 28 жовтня.
Подробиці
Як стало відомо, 16-річний Миколай вже притягувався до кримінальної відповідальності за стрілянину в супермаркеті, і термін умовного покарання ще не закінчився. Тому до вироку ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин.
Тобто максимальне покарання, яке загрожує мажору – 10 років ув'язнення.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- На суді 16-річний мажор Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявив: він повністю шкодує, що так вийшло.
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.
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