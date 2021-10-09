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Вилетіли на тротуар і збили світлофор: іноземці влаштували ДТП в Харкові

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 12:45
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Водій залишив машину на своїх друзів і пішов з місця події, не чекаючи прибуття поліцейських
В Харкові сталася ДТП
В Харкові сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці, 9 жовтня, на вулиці Сумській в Харкові троє іноземців на Maserati збили світлофор.

Про це повідомляють свідки ДТП в харківських соцмережах.

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На автомобілі Maserati їхали троє іноземців. Водій автомобіля на великій швидкості хотів повернути з вулиці Динамівській на Сумську, але не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, де був зупинений світлофором.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

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