Вилетіли на тротуар і збили світлофор: іноземці влаштували ДТП в Харкові

Вранці, 9 жовтня, на вулиці Сумській в Харкові троє іноземців на Maserati збили світлофор.
Про це повідомляють свідки ДТП в харківських соцмережах.
На автомобілі Maserati їхали троє іноземців. Водій автомобіля на великій швидкості хотів повернути з вулиці Динамівській на Сумську, але не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, де був зупинений світлофором.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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