Випав з кабіни канатки в Харкові. В якому стані хлопець і що говорить його мати

Мати юнака заперечує інформацію про спробу самогубства сина, за її словами, падіння з кабінки є нещасним випадком

17-річний юнак, який випав з кабіни канатної дороги в Харкові, отримав множинні переломи і зараз знаходиться без свідомості.

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Про це повідомляє Newsroom, посилаючись на директора департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка.

За його словами хлопця підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Медики діагностували множинні переломи і пошкодження, проте поки не можуть обстежити його за допомогою томографа.

Що говорить мати постраждалого

Правоохоронці розбираються у тому, що трапилося, а мати хлопця запевняє, що він не хотів покінчити життя самогубством, а намагався вистрибнути з кабіни у найнижчій точці.

Жінка також відкинула версію спроби звести рахунки з життям через невдалу здачу ЗНО, яка з'явилася в соціальних мережах.

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"Він зібрав друзів, вони каталися на канатній дорозі. Мабуть, це було якесь хизування перед хлопцями — він хотів стрибнути з найнижчої точки. Він звісився (з кабінки – ред.), пішла злива з градом, він злякався, кабіна стрімко почала підійматися. Він хотів забратися назад, але через дощ руки зіслизнули, він впав", – розповіла жінка кореспондентам Суспільного.

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Що кажуть в поліції

Слідчі порушили кримінальне провадження за фактом травмування дитини у Шевченківському районі. Відомості за фактом події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, інцидент стався напередодні 13 червня. Камери відеоспостереження, встановлені біля атракціону, зафіксували компанію молодих людей. Один з хлопців скинув з кабінки рюкзак свого товариша, після цього пішов дощ і він впав на проїжджу частину вулиці Новгородської, потрапивши під колеса мікроавтобуса.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові розпорошили газ в школі. Інцидент трапився в школі №153.