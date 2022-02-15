Вивезли до лісу та вимагали 1,5 млн гривень: у Харкові викрали бізнесмена

Злочинців знайшли та затримали. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі

Чоловіка пристебнули до дверей його машини пластиковою стяжкою / Колаж "Сьогодні"

У Харкові четверо чоловіків напалина підприємця біля під'їзду, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі. Нападники вимагали у жертви 1,5 млн гривень вигаданого боргу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Що сталося

Біля під'їзду будинку, де живе потерпілий, до нього підійшли незнайомі чоловіки. Вони вдарили його в обличчя, забрали ключі від машини та насильно посадили в авто.

Один із нападників відібрав у потерпілого травматичний пістолет, почав погрожувати та вимагати 1,5 мільйона гривень, щоб погасити неіснуючий борг.

Продовжили катування

Катування продовжилося в лісі, куди бізнесмена завезли зловмисники. Його били та вимагали вказати місце, де він зберігає гроші. Після цього злочинці забрали у потерпілого ключі від квартири, пристебнули його до дверей машини пластиковою стяжкою і пішли, але залишили на місці свого спільника.

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Що кажуть у поліції

Через деякий час на місце прибули поліцейські. Вони звільнили потерпілого та затримали одного з нападників, а потім знайшли ще трьох злочинців.

Дії чоловіків також кваліфіковано за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм уже повідомили про підозру. Зловмисників затримали і тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Полтавщині вкрали 9-річну дитину

Бабуся хлопчика заявила, що невідома жінка забрала її онука та поїхала на автомобіліу невідомому напрямку. Поліція почала шукати дитину та розіслала орієнтування колегам із сусідніх областей.

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Як повідомили поліцейські сайту "Сьогодні", машину з дитиною вони знайшли, але побачене їх здивувало.

"Автомобіль, у якому відвезли дитину, було зупинено патрульною поліцією Київської області. У салоні була дитина і поруч її мама. Зараз встановлюємо, що ж сталося насправді. Інтрига зберігається", – повідомив речник ГУНП Полтавської області Юрій Сулаєв.

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