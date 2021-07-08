З'ясовували, чий Крим. У Харкові сталася поножовщина (відео)

У кафе в центрі Харкова в ніч з 7 на 8 липня між відвідувачами стався конфлікт. Фото: колаж "Сьогодні"
Під час конфлікту у харківському кафе "Молодість", розташованому на площі Конституції, один з відвідувачів вдарив іншого ножем.
Про це повідомляють свідки в соцмережах.
Також в мережі розповсюдили відео, яке знімав постраждалий та його знайомі. На першому кадрі видно, що постраждалий запитує у ймовірного порушника "Чий Крим?", на що той відповідає: "Наш, російський".
На другому кадрі постраждалий вже демонструє перемотану руку, яку, за словами чоловіка, опонент, котрий назвав анексований півострів російським, поранив ножем.
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На місце прибули поліцейські. Потерпілий повідомив, що чоловік у червоній футболці вдарив його ножем.
"У руці був (ніж – ред.). Дістав, штрикнув і все", – сказав він.
При цьому сам чоловік у червоній футболці заперечує факт нанесення ним пошкоджень.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі в суперечці про Крим зарізали українця.
Також нагадаємо, ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: