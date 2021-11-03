Вибух на АЗС під Харковом: через тиждень пожежа ще триває (фото)

Станом на ранок 3 листопада на території АЗС WOG на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" продовжують горіти залишки газового конденсату. Вибух на заправці стався ще 28 жовтня, і рятувальники борються із загорянням.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Подробиці
Станом на 7 ранку 3 листопада на території АЗС WOG через запірну арматуру підземної ємності триває горіння залишків газового конденсату.
Далі по темі
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
Для чергування залучено 4 особи та 1 одиницю техніки ДСНС.
Деталі вибуху
Вибух пролунав о 04:31 28 жовтня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Рай-Оленівка Харківського району.
На АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубометрів), унаслідок чого стався вибух. Потім вогонь перекинувся на два вантажні автомобілі, які стояли на заправці.
Раніше ми писали:
- На Київщині після запуску котельні стався вибух природного газу. Через це сталося руйнування харчоблоку в дитсадку.
- У селищі Гребінки Білоцерківського району (Київська область) стався вибух, під час якого постраждали п'ятеро осіб.