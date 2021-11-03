Вибух на АЗС під Харковом: через тиждень пожежа ще триває (фото)

Рятувальники борються із загорянням із 28 жовтня. Жертв та постраждалих немає

На Харківщині триває пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 3 листопада на території АЗС WOG на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" продовжують горіти залишки газового конденсату. Вибух на заправці стався ще 28 жовтня, і рятувальники борються із загорянням.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Подробиці

Станом на 7 ранку 3 листопада на території АЗС WOG через запірну арматуру підземної ємності триває горіння залишків газового конденсату.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Для чергування залучено 4 особи та 1 одиницю техніки ДСНС.

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Деталі вибуху

Вибух пролунав о 04:31 28 жовтня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Рай-Оленівка Харківського району.

На АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубометрів), унаслідок чого стався вибух. Потім вогонь перекинувся на два вантажні автомобілі, які стояли на заправці.

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