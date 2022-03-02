Вибух у центрі Харкова – загинуло чотири людини

Рятувальники продовжують роботи на місці ранкового вибуху

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В результаті нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинули чотири людини, ще дев'ять були поранені.

Про це повідомив керівник пресслужби ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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"Продовжуються аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова. Нині 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС і 90 осіб особового складу" , – зазначається у коментарі.

Ситуація у Харкові та Україні 2 березня