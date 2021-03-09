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Ярославський: Майно "Металіста" повинно бути зосереджено в руках Терехова

9 березня, 13:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бізнесмен зараз повним ходом займається погашенням боргів клубу

Конфісковане майно футбольного клубу "Металіст" має бути зібрано в руках виконуючого обов'язки мера міста Ігоря Терехова, який претендує на посаду міського голови. Про це заявив ексвласник клубу Олександр Ярославський в інтерв'ю програмі Циганик Livе.

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"Про "Металіст" я думав і думаю постійно. Прийшов час повернути його. У мене в контракті прописано, що я не можу займатися футбольною діяльністю 10 років. Я чому активно почав сьогодні цим займатися. Не було сенсу цим займатися за 5 років, 2-3 роки. Залишається 1,5 роки до моменту, коли я можу офіційно займатися футболом. Сьогодні не можу бути власником клубу, але займатися підготовкою можу", – сказав Ярославський.

За його словами, на цей час він займається погашенням боргів клубу. При цьому спецконфіскацію, проведену під час розформування "Металіста", Ярославський назвав "некоректною".

"Хоч я і сказав раніше, що за борги відповідати не хочу, ви знаєте, я завжди хочу, щоб все було полюбовно зроблено. Я вдень і вночі займаюся з футболістами, Женею Красніковим (колишній спортивний директор "Металіста" – прим. ред.) цими боргами. Сподіваюся, якось полюбовно з усіма домовимося. Спецконфіскація, яка сталася, вважаю, є некоректною. Просто взяли людей і від усього відсунули, все майно і борги перемістили", – зауважив він.

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Нагадаємо, майно "Металіста" після спецконфіскаціі передано зберігачам заставного майна (Агентство по розшуку активів, місто, область й інші). А 23 лютого Ігор Терехов оголосив, що Ярославський повертається у футбол.

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В свою чергу Ярославський звернувся до Терехова і фанатамз проханням допомогти відродити "Металіст".

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Олександр Ярославський металіст Ігор Терехов

Джерело: Сьогодні

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