Ярославський: Майно "Металіста" повинно бути зосереджено в руках Терехова

Конфісковане майно футбольного клубу "Металіст" має бути зібрано в руках виконуючого обов'язки мера міста Ігоря Терехова, який претендує на посаду міського голови. Про це заявив ексвласник клубу Олександр Ярославський в інтерв'ю програмі Циганик Livе.

Реклама

"Про "Металіст" я думав і думаю постійно. Прийшов час повернути його. У мене в контракті прописано, що я не можу займатися футбольною діяльністю 10 років. Я чому активно почав сьогодні цим займатися. Не було сенсу цим займатися за 5 років, 2-3 роки. Залишається 1,5 роки до моменту, коли я можу офіційно займатися футболом. Сьогодні не можу бути власником клубу, але займатися підготовкою можу", – сказав Ярославський.

За його словами, на цей час він займається погашенням боргів клубу. При цьому спецконфіскацію, проведену під час розформування "Металіста", Ярославський назвав "некоректною".

"Хоч я і сказав раніше, що за борги відповідати не хочу, ви знаєте, я завжди хочу, щоб все було полюбовно зроблено. Я вдень і вночі займаюся з футболістами, Женею Красніковим (колишній спортивний директор "Металіста" – прим. ред.) цими боргами. Сподіваюся, якось полюбовно з усіма домовимося. Спецконфіскація, яка сталася, вважаю, є некоректною. Просто взяли людей і від усього відсунули, все майно і борги перемістили", – зауважив він.

В тренді Шкільний скандал у Харкові: зустріч з АТОвцями закінчилась звинуваченнями у фашизмі

Нагадаємо, майно "Металіста" після спецконфіскаціі передано зберігачам заставного майна (Агентство по розшуку активів, місто, область й інші). А 23 лютого Ігор Терехов оголосив, що Ярославський повертається у футбол.

Реклама

В свою чергу Ярославський звернувся до Терехова і фанатамз проханням допомогти відродити "Металіст".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама