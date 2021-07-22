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Заступника голови Харківської облради затримали на хабарі в мільйон гривень

22 липня 2021 22:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За даними джерел у поліції, ввечері відбулися обшуки в кабінетах голови облради Артура Товмасяна і його заступника Андрія Малиша

У Харківській облраді розкрили хабарників / колаж "Сьогодні"

У Харківській облраді розкрили хабарників / колаж "Сьогодні"

Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника викрили на отриманні хабара в розмірі 1 млн 50 тис. гривень.

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Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Встановлено, що за зазначену суму заступник голови облради і адвокат "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства.

Вони були затримані після отримання останньої частини коштів, а саме 350 тис. гривень. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Операція була проведена детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

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Тим часом видання "Depo.Харьков" з посиланням на джерело в поліції Харківської області повідомило, що близько 10 працівників НАБУ прибули до Будинку рад близько 18:30 вечора і слідчі дії проводилися на третьому поверсі в кабінетах голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна і його заступника Андрія Малиша.

Водночас, чи стосувалися ці обшуки саме справи про хабар у розмірі 1 млн 50 тис. гривень не відомо.

Нагадаємо, 16 липня зловили на хабарі помічника народного депутата, який за майже шість тисяч доларів обіцяв вирішити питання про виділення земельної ділянки учасникам Операції об'єднаних сил.

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