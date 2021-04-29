Замкнуте коло через помилку РАЦСу. Харків'янка кілька років не може отримати паспорт

У міграційній службі не видали паспорт через помилку у прізвищі, але в РАЦСі перекладають провину з себе на батьків дівчини

У Харкові 19-річна Дарина Литвин не може отримати паспорт. Проблеми почалися через помилки в свідоцтві про народження – туди забули вписати українське громадянство і переплутали букви в прізвищі.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Дарина розповідає, що не може отримати роботу, вчитися і відвідувати лікарню. Щоб засвідчити особу, носить при собі довідку зі школи.

Відео: Сьогодні

Дівчина по колу оббігала вже всі інстанції. Останній раз в РАЦСі взагалі запропонували змінити прізвище батькам. І тоді помилки в свідоцтві не буде.

"Ми з цим свідоцтвом про народження ходимо то в паспортний стіл, то знову в ЗАЦС. Інший варіант. Я повинна зі своїм чоловіком поміняти прізвища, поміняти паспорти, щоб вийшло те ж саме", – сказала мати дівчини Надія.

Юристи кажуть, у таких випадках треба йти до суду. Адже отримати громадянство за фактом народження в Україні можна тільки до 18 років. Після цього процедура значно складніша: потрібно доводити, що вона дійсно українка

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У міграційній службі розповіли, що паспорт не дали через помилку у прізвищі, а не через громадянство.

Водночас ЗАЦС відповідальності за помилки в документах не визнає. Мовляв – це вина самих громадян. Вони не надають усіх необхідних паперів або неуважно перевіряють анкетні дані.

Після того, як журналісти почали розбиратися у всьому, Дар'ї пообіцяли зробити ID-картку вже в цьому місяці. Дівчина зізнається, планів – багато. Але спочатку весілля.

"Уже давно вирішили, але без паспорта взагалі ніяк", – сказала Дарина.

Нагадаємо, в Україні подорожчало оформлення біометричних документів.

Також повідомлялося, що Україна перша в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового.