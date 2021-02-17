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Зарізав ножем і підпалив квартиру колишньої: в Харкові затримали підозрюваного у вбивстві

17 лютого, 11:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення

Поліція Харкова оперативно розкрила жорстоке вбивство жінки в Немишлянському районі міста.

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Травмовану постраждалу виявили під час гасіння пожежі в квартирі, де вона жила. Довести жінку до лікарні не встигли – вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Експерти нарахували на її тілі більше 20 ножових поранень.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, слідчі відкрили за цим фактом кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час роботи над розкриттям тяжкого злочину співробітники Управління карного розшуку спільно з колегами з територіального підрозділу поліції вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше жила разом в будинку під Харковом.

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Рік тому вона покинула чоловіка через його постійні знущання і образи. До того ж, зловмисник не раз піднімав на жінку руку. Потерпіла рік тому зняла квартиру в Харкові і разом з дітьми переїхала в місто.

Увечері 16 лютого, коли жінка була вдома одна, зловмисник прийшов до неї і жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру.

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Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік убив свою дружину і зник.

Також нагадаємо, у Кіровоградській області підірвали директора кар'єра і намагалися вбити його підлеглого.

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Харків вбивство підозрюваний
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