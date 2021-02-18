Заснув за кермом з пляшкою горілки в руках. У Харкові водій створив затор (відео)

Заснув за кермом з пляшкою горілки в руках. У Харкові водій раптово зупинився посеред дороги. За ним відразу утворився затор.

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Інші водії вийшли подивитися, що сталося, але такого точно не очікували. Побачили, що автомобіліст міцно спить і ще міцніше тримає пляшку з горілкою.

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Свідки викликали копів, які спробували розбудити порушника.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися відразу шість авто. Першими в ДТП потрапили Opel і Daewoo Matis.

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Також нагадаємо, у Вінницькій області водій вантажівки на смерть збив пішохода і викинув тіло в річку.

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