Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружина

У Харкові померла вагітна з ковідом – чоловік розповів подробиці трагедії і як втратив кохану

У пологовому будинку Харкова за ніч від коронавірусу померли дві вагітні жінки. Чоловік однієї з жінок Дмитро розповів у соцмережах, як втратив кохану.

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Про це пише Newsroom.

Сходили на свято

На початку березня подружжя побувало на дні народження. Дружина була на восьмому місяці вагітності. Після свята більшість захворіла на COVID-19, у тому числі і вони.

"У Аліни був тільки кашель і ми зраділи, що вона зі своєю 34-им тижнем вагітності легко все перенесе" , – написав Дмитро.

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10 березня дружину відправили у відділення інтенсивної терапії і підключили до апарату потокової подачі кисню. Лікарі запевнили Дмитра, що дружині і дитині нічого не загрожує.

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Потім помітили, що у дитини погано прослуховувалося серце. Плід був великий і тиснув на діафрагму. Через це вагітній було важко дихати.

"14 березня у дружини почалася страшна паніка, вона мені говорила, що задихається. Лікарі запевнили, що у Аліни просто панічна атака і що поруч з нею завжди хтось є з медиків. Для перестраховки в понеділок вранці я привіз до лікарні хорошого інфектолога. Він оглянув Аліну і виписав препарат за 2000 доларів", – розповів Дмитро.

Після двох доз жінка пішла на поправку, але лікарі сказали, що у неї сильно уражені легені. Аліну не могли відвезти на рентген, бо вона була кисневозалежна. Дмитро запропонував самостійно доставити обладнання, але медики відмовилися, заявивши, що це нічого не дасть.

Чому померла вагітна

4 квітня у вагітної впала сатурація і її перевели з концентратора на потокову подачу кисню. У той день у лікарню надійшло багато важких породіль.

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"О 23:00 Аліна зателефонувала мені по відеозв'язку, сказала, що відчуває себе краще і сама випила таблетки. За офіційною інформацією, моєї коханої не стало о 03:30. Лікарі сказали, що її легені вже не сприймали кисень" , – написав Дмитро.

Також чоловік написав, що не звинувачує лікарів, адже розуміє, що у них не вистачає кадрів.

"Звідти всі біжать. Дівчаток важких все більше і більше, а вони звичайні гінекологи і анестезіологи. Інфекціоністи там набігами", – підсумував вдівець.

Інформацію про загибель жінок підтвердила заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан. Зараз йде перевірка.

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Нагадаємо, у Херсонській області породілля померла відразу після пологів, а немовля – на наступний день у дитячій лікарні.

Крім того, у лікарні у Львові медики врятували життя породіллі Катерині і її дитині.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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