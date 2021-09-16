На Харківщині 50 тисяч ботів агітували за Росію (фото, відео)

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, яка створювала акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії.
Про це повідомляє СБУ.
У жителя Харківської області бив досвід в телекомунікаціях, тому вони налагодив механізм реєстрації "липових" профілів в соцмережах. Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейковий акаунтів в різних соціальних мережах.
Оплату за замовлення зловмисник отримував в рублях по електронним платіжним системам.
"Армія ботів" робили публікації і писали коментарі на теми:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії РФ на сході України;
- дискредитація української влади.
Під час обшуків у зловмисника знайшли:
- комп'ютери з доказами;
- GSM-шлюзи і SIM-банки;
- 5 тисяч SIM-карт українських операторів зв'язку.
Зараз СБУ перевірять ще одного можливо причетного до справи.
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