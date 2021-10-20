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Парасольки можна залишити вдома: прогноз погоди в Харкові на 20 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
20 жовтня, 07:00
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У Харкові очікується прохолодна погода протягом дня
День у Харкові будем хмарним/Колаж: Сьогодні
День у Харкові будем хмарним/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, в Харкові буде прохолодна погода, але без опадів. Водночас в Україні очікуються різкі перепади температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в Харкові буде мінлива хмарність. Температура повітря складе 9-11 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Парасольки місцевим жителям не знадобляться.

Оригінальний прогноз

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз розповідають англійською мовою. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи та США.

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