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Активісти принесли до кордону з окупованим Кримом кримськотатарський прапор (фото)

26 червня 2021 14:08

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Люди з прапорами йдуть від КПВВ "Чонгар" безпосередньо до кордону з півостровом

У День кримськотатарського прапора на кордоні з окупованим Росією Кримом розгорнули великий прапор.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Прапор помітили на КПВВ "Чонгар" в Херсонській області. Його принесли активісти.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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За останніми даними люди з прапором підходять до кордону з окупованим Кримом.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що в суботу, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора, який святкують з 2010 року. У цей день президент України Володимир Зеленський згадав історію прапора і затвердив Стратегію деокупації і реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Нагадаємо, що колишній народний депутат і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін вирішив не відповідати на питання про приналежність Криму і російську агресію.

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