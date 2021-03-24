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Арештованого в Криму українського журналіста катували протягом двох днів – ЗМІ

24 березня, 01:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Окупаційна влада звинувачує Єсипенка в шпигунстві

Російська ФСБ у Криму катувала електричним струмом протягом двох днів журналіста української служби "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, заарештованого нібито за шпигунство. Таким чином у нього вибивали визнання "провини".

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Про це з посиланням на власні джерела повідомив головний редактор видання "ґрати" Антон Наумлюк.

"Надягали на голову щось, підключали струм і поступово збільшували, коли він звикав. Таким чином у нього отримали перші свідчення, які потім ще й записали в інтерв'ю на Крим24", – стверджує журналіст.

За словами Наумлюка, його джерелу в СІЗО, "яке ніколи раніше не підводило", про це повідомив сам Єсипенко.

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Журналіст також зазначив, що справу його колеги з "Радіо Свобода" веде молодий слідчий Віталій Власов.

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Нагадаємо, минулого тижня ФСБ повідомила про затримання 10 березня в Криму "українського шпигуна", яким виявився позаштатний журналіст української служби "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко. Окупаційна влада звинуватила його у зборі інформації для українських спецслужб і виготовленні вогнепальної зброї, незаконно помістивши в СІЗО на два місяці, до 11 травня.

Національна поліція України розпочала кримінальне провадження через незаконний арештв окупованому Криму співробітника "Радіо Свобода".

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