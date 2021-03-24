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"Делегація Китаю" в Крим виявилася брехнею: окупанти зганьбилися новим фейком

24 березня, 20:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російські ЗМІ розкрили чергову брехню російських пропагандистів

Окупаційна "влада" Криму спробувала видати групу китайських громадян, які займаються дрібним бізнесом, за офіційну делегацію з КНР, яка нібито хотіла інвестувати гроші в окупований півострів.

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Черговий фейк російських пропагандистів розкрила Meduza.

Псевдоделегати побували в Криму на початку цього місяця. В "Міністерстві туризму Криму" стверджують, що вони відвідали виноробні господарства і курорти, а також проводили зустрічі з представниками окупаційного керівництва півострова.

Фото: mtur.rk.gov.ru

Фото: mtur.rk.gov.ru

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На цьому тлі деякі російські ЗМІ навіть пов'язали цю поїздку з планами української влади націоналізувати підприємство "Мотор Січ".

Однак пізніше офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзян заспокоїв пориви кремлівських журналістів, запевнивши, що позиція Піднебесної щодо Криму залишається незмінною (всупереч дружбі з Москвою Пекін неодноразово виступав на підтримку територіальної цілісності України) і закликав не "політизувати ділову активність китайських компаній".

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Заковика полягає в тому, що китайські джерела про такий "перспективний" візит загадково мовчать. Ані в агентстві Xinhua, ані "Женьмінь жибао" (офіційна газета Компартії КНР), ані акаунти державних відомств і ЗМІ про це не повідомляють. Не було про це інформації і в китайській соцмережі WeChat.

Російські журналісти з'ясували, що ані "Асоціації російсько-китайської дружби", ані Пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен", які нібито представляли "делегати", не існує.

Підтвердилося лише існування третьої компанії "Хао Лан" – це виявилося невелике підприємство, яке виробляє шкіряні, хутряні та пір'яні вироби, а також взуття.

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Як виявилося, "офіційні делегати КНР" Чжао Кай, Чень Юн, Чень Шаньвень вже багато років живуть і займаються бізнесом у Москві, де продають товари легкої промисловості на декількох оптово-роздрібних ринках.

У компанії, яка виступала організатором зустрічі, на питання журналістів відповідати відмовилися.

Нагадаємо, що напередодні Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти незаконно "націоналізованого" окупантами винного заводу "Массандра" в Криму.

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