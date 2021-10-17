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Екологічна катастрофа? У Криму берег Сиваша усіяний трупами качок (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 жовтня, 14:52
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На березі Сиваша помітили багато мертвих птахів – у чому причина
На березі Сиваша помітили мертвих качок
На березі Сиваша помітили мертвих качок / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Криму весь берег Сиваша всіяний мертвими качками. Деякі місцеві жителі вважають, що це спалах пташиного грипу, інші ж – що птахи отруїлися добривами.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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У публікації зазначили, що ще навесні так званий "Інститут біології південних морів" зафіксував у Сиваші підвищену концентрацію ртуті.

"Найбільш ймовірна причина: добрива, які вітер відносить з полів у сторону води. Птахи втрачають орієнтацію в просторі, дивно рухаються, а потім вмирають – усе це симптоми ураження нервової системи", – йдеться у повідомленні.

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Професор підконтрольної окупантам кафедри екології та зоології академії Кримського університету вважає, що виною всьому пташиний грип. Однак можливість отруєння хімікатами теж не виключає. Фахівці взяли проби води і повітря – так вони зможуть встановити, що ж сталося.

Сиваш

Сиваш – система дрібних мілководних (максимальна глибина до 3,5 м) заток на західному березі Азовського моря, між Херсонською областю та Кримом. Відділений від основної частини Азовського моря піщаною косою Арабатська стрілка. Довжина – близько 200 км. Ширина – 2-35 км.

Береги Сиваша переважно низькі, пологі, тонкі, влітку покриваються шаром солей. З'єднується з Азовським морем Генічеською протокою і протокою Промоїна.

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