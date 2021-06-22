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"Екологічна катастрофа". У Криму після потопу море перетворилося на звалище – фото

22 червня 2021 15:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За час окупації на нелегальних звалищах накопичилося будівельне сміття та побутові відходи – тепер усе це у воді

В окупованому Криму після довгих зливу морі опинилось багато сміття. Біле від відходів море сфотографували в Ялті.

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Про це повідомляє Єгор Фірсов у Facebook.

"Так виглядає зараз бухта у Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи", – написав він.

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Днями через потужні зливи весь бруд просто змило водою у море.

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"Цей випадок – красномовна ілюстрація семирічної окупації Криму Росією. Безвідповідальність та байдужість – це саме те, що відрізняє теперішнє становище півострова", – додав Фірсов.

Нагадаємо, 18 червня під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум.

Також ми писали, що внаслідок потопу в Ялті постраждали 49 людей, одна загинула. Чоловіка забрало потоком води.

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