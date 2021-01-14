ЄСПЛ визнав Крим під контролем і юрисдикцією Росії

В Європейському суді з прав людини винесли перше рішення за позовом України до РФ

Майже через півтора року вивчення Велика палата Європейського суду з прав людини визнала частково прийнятною справу "Україна проти Росії" щодо незаконної окупації Криму і порушень прав населення півострова.

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Про це йдеться в постанові від 14 січня за позовом № 20958/14, яку було опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Суд постановив, що має компетенцію розглядати скаргу України про застосування Російською Федерацією "адміністративної практики", яка призвела до порушення Росією Європейської конвенції з прав людини в Крим.

Крім того, суд дійшов висновку, що з 27 лютого 2014 року Крим перебуває під контролем, а з 18 березня – і під юрисдикцією РФ. Однак позиції суддів стосовно правової основи цієї юрисдикції різняться.

Водночас суд вирішив, що питання про законність з погляду міжнародного права "імовірної інтеграції Криму в Російську Федерацію" після так званого референдуму в березні 2014 року не має стосунку до справи, яку розглядає суд.

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При цьому ЄСПЛ визнав достатніми надані українською стороною докази порушень, які вчиняла російська сторона в межах так званої адміністративної практики відповідно до Європейської конвенції прав людини. Це стосується таких повторюваних на півострові дій:

насильницькі зникнення і відсутність ефективного їх розслідування;

жорстоке поводження і незаконні затримання;

поширення дії російського законодавства на Крим, внаслідок чого починаючи з 27 лютого 2014 року суди Криму не можна вважати "заснованими законом";

автоматичне нав'язування російського громадянства й обшуки в помешканнях приватних осіб;

переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до російського православ'я, довільні обшуки в місцях відправлення культу і конфіскація релігійної власності;

обмеження роботи неросійських ЗМІ;

заборона на публічні збори і прояви підтримки, а також залякування і довільне затримання організаторів демонстрацій;

примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;

утиски стосовно української мови і переслідування україномовних дітей в школах;

обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною через де-факто адміністративну делімітацію кордону Росією;

утиски щодо кримських татар.

подав до Європейського суду з прав людини документи у справі проти Росії ще в січні 2019 року. Нагадаємо, що Кабмін Українище в січні 2019 року.

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