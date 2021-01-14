ЄСПЛ визнав Крим під контролем і юрисдикцією Росії

Майже через півтора року вивчення Велика палата Європейського суду з прав людини визнала частково прийнятною справу "Україна проти Росії" щодо незаконної окупації Криму і порушень прав населення півострова.
Про це йдеться в постанові від 14 січня за позовом № 20958/14, яку було опубліковано на сайті ЄСПЛ.
Суд постановив, що має компетенцію розглядати скаргу України про застосування Російською Федерацією "адміністративної практики", яка призвела до порушення Росією Європейської конвенції з прав людини в Крим.
Крім того, суд дійшов висновку, що з 27 лютого 2014 року Крим перебуває під контролем, а з 18 березня – і під юрисдикцією РФ. Однак позиції суддів стосовно правової основи цієї юрисдикції різняться.
Водночас суд вирішив, що питання про законність з погляду міжнародного права "імовірної інтеграції Криму в Російську Федерацію" після так званого референдуму в березні 2014 року не має стосунку до справи, яку розглядає суд.
При цьому ЄСПЛ визнав достатніми надані українською стороною докази порушень, які вчиняла російська сторона в межах так званої адміністративної практики відповідно до Європейської конвенції прав людини. Це стосується таких повторюваних на півострові дій:
- насильницькі зникнення і відсутність ефективного їх розслідування;
- жорстоке поводження і незаконні затримання;
- поширення дії російського законодавства на Крим, внаслідок чого починаючи з 27 лютого 2014 року суди Криму не можна вважати "заснованими законом";
- автоматичне нав'язування російського громадянства й обшуки в помешканнях приватних осіб;
- переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до російського православ'я, довільні обшуки в місцях відправлення культу і конфіскація релігійної власності;
- обмеження роботи неросійських ЗМІ;
- заборона на публічні збори і прояви підтримки, а також залякування і довільне затримання організаторів демонстрацій;
- примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;
- утиски стосовно української мови і переслідування україномовних дітей в школах;
- обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною через де-факто адміністративну делімітацію кордону Росією;
- утиски щодо кримських татар.
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