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ЄСПЛ визнав Крим під контролем і юрисдикцією Росії

14 січня, 12:11

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В Європейському суді з прав людини винесли перше рішення за позовом України до РФ

Майже через півтора року вивчення Велика палата Європейського суду з прав людини визнала частково прийнятною справу "Україна проти Росії" щодо незаконної окупації Криму і порушень прав населення півострова.

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Про це йдеться в постанові від 14 січня за позовом № 20958/14, яку було опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Суд постановив, що має компетенцію розглядати скаргу України про застосування Російською Федерацією "адміністративної практики", яка призвела до порушення Росією Європейської конвенції з прав людини в Крим.

Крім того, суд дійшов висновку, що з 27 лютого 2014 року Крим перебуває під контролем, а з 18 березня – і під юрисдикцією РФ. Однак позиції суддів стосовно правової основи цієї юрисдикції різняться.

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Водночас суд вирішив, що питання про законність з погляду міжнародного права "імовірної інтеграції Криму в Російську Федерацію" після так званого референдуму в березні 2014 року не має стосунку до справи, яку розглядає суд.

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При цьому ЄСПЛ визнав достатніми надані українською стороною докази порушень, які вчиняла російська сторона в межах так званої адміністративної практики відповідно до Європейської конвенції прав людини. Це стосується таких повторюваних на півострові дій:

  • насильницькі зникнення і відсутність ефективного їх розслідування;
  • жорстоке поводження і незаконні затримання;
  • поширення дії російського законодавства на Крим, внаслідок чого починаючи з 27 лютого 2014 року суди Криму не можна вважати "заснованими законом";
  • автоматичне нав'язування російського громадянства й обшуки в помешканнях приватних осіб;
  • переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до російського православ'я, довільні обшуки в місцях відправлення культу і конфіскація релігійної власності;
  • обмеження роботи неросійських ЗМІ;
  • заборона на публічні збори і прояви підтримки, а також залякування і довільне затримання організаторів демонстрацій;
  • примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;
  • утиски стосовно української мови і переслідування україномовних дітей в школах;
  • обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною через де-факто адміністративну делімітацію кордону Росією;
  • утиски щодо кримських татар.

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Росія Крим Украина єспл окупація Криму

Джерело: Сьогодні

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