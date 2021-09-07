Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Криму

ФСБ вибила зізнання проти заступника голови Меджлісу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 вересня, 16:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спецслужби Росії показали відео нібито з зізнаннями кримських татар про те, як вони підривали газопровід у Криму
У ФСБ стверджують, що отримали свідчення у справі про газову трубу / Колаж "Сегодня"
У ФСБ стверджують, що отримали свідчення у справі про газову трубу / Колаж "Сегодня"

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) стверджує, що проти заарештованого на два місяці заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова зібрано достатньо доказів. Зокрема, у них вже є свідчення двох фігурантів справи про підрив газопроводу в Криму 23 серпня.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

Реклама

Читайте також:

ФСБ розповсюдила відео з фрагментами допитів фігурантів справи про диверсію на газопроводі в селі Перевальне, між Сімферополем і Ялтою. На відео двоє невстановлених чоловіків дають свідчення.

"Нам сказали, що хочуть підірвати газову трубу", – сказав один із них. Він також розповів, як закладалася і маскувалася вибухівка.

Реклама

Другий фігурант справи зізнався, що брав участь у диверсії.

Звинувачення Джелялова

У ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.

Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова
Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова

Реклама

"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.

Український слід

У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.

Читайте також:

"Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції у 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії ", – йдеться в заяві російських слідчих.

Реакція Києва

У Києві вважають, що відбувається не більше ніж чергове переслідування лідерів кримськотатарського народу на окупованому півострові.

"В окупованому РФ Криму затриманого і підданого тортурам Асана Ахтемова заводять до приміщення Київського районного суду м. Сімферополя. Через огорожу голосно по імені гукає його дружина, але Асан не може навіть подивитися в її сторону – його протягом 2-х діб за відсутності адвокатського захисту піддають фізичним і психологічним тортурам", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці глава Меджлісу Рафат Чубаров.

Читайте також:

  • Нагадаємо, що після окупації Криму російська влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на півострові. У Російській Федерації Меджліс, який вважається найвищим представницьким органом кримськотатарського народу, віднесений до екстремістських організацій і заборонений з 2016 року.
  • У 2019 році Моніторингова місія ООН з прав людини звернулася до Москви з вимогою скасувати рішення про внесення Меджлісу до екстремістських організацій.
  • Цього року так званий Верховний суд Криму засудив главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь у мітингу в 2014 році.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 вересня 1991. Кримські татари провели пікет на Майдані Незалежності та у Маріїнському парку Києва

Зануритись у той день
Опитування
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 197 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
заводимо будильник:
MET GALA

13 вересня

Чим дивуватиме бал
Жан-Поль Бельмондо в молодості
Ідеї для відпустки
Що необхідно знати перед тим, як відправитися до Мексики
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вереснь

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти