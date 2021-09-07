ФСБ вибила зізнання проти заступника голови Меджлісу

Спецслужби Росії показали відео нібито з зізнаннями кримських татар про те, як вони підривали газопровід у Криму

У ФСБ стверджують, що отримали свідчення у справі про газову трубу / Колаж "Сегодня"

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) стверджує, що проти заарештованого на два місяці заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова зібрано достатньо доказів. Зокрема, у них вже є свідчення двох фігурантів справи про підрив газопроводу в Криму 23 серпня.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

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ФСБ розповсюдила відео з фрагментами допитів фігурантів справи про диверсію на газопроводі в селі Перевальне, між Сімферополем і Ялтою. На відео двоє невстановлених чоловіків дають свідчення.

"Нам сказали, що хочуть підірвати газову трубу", – сказав один із них. Він також розповів, як закладалася і маскувалася вибухівка.

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Другий фігурант справи зізнався, що брав участь у диверсії.

Звинувачення Джелялова

У ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.

Дві доби нічого не було відомо про місцезнаходження заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова

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"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.

Український слід

У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.

"Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції у 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії ", – йдеться в заяві російських слідчих.

Реакція Києва

У Києві вважають, що відбувається не більше ніж чергове переслідування лідерів кримськотатарського народу на окупованому півострові.

"В окупованому РФ Криму затриманого і підданого тортурам Асана Ахтемова заводять до приміщення Київського районного суду м. Сімферополя. Через огорожу голосно по імені гукає його дружина, але Асан не може навіть подивитися в її сторону – його протягом 2-х діб за відсутності адвокатського захисту піддають фізичним і психологічним тортурам", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці глава Меджлісу Рафат Чубаров.

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