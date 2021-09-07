ФСБ вибила зізнання проти заступника голови Меджлісу

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) стверджує, що проти заарештованого на два місяці заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова зібрано достатньо доказів. Зокрема, у них вже є свідчення двох фігурантів справи про підрив газопроводу в Криму 23 серпня.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс.
ФСБ розповсюдила відео з фрагментами допитів фігурантів справи про диверсію на газопроводі в селі Перевальне, між Сімферополем і Ялтою. На відео двоє невстановлених чоловіків дають свідчення.
"Нам сказали, що хочуть підірвати газову трубу", – сказав один із них. Він також розповів, як закладалася і маскувалася вибухівка.
Другий фігурант справи зізнався, що брав участь у диверсії.
Звинувачення Джелялова
У ФСБ стверджують, що затриманий 4 вересня Наріман Джелялов пов'язаний з підривом ділянки газопроводу в Криму. Йому відводиться роль посередника, братів Асана і Азіза Ахтемових називають безпосередніми виконавцями диверсії.
"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" у червні ц.р. виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники ГУР навчили їх вибухової справи. За вчинення диверсії військова розвідка України обіцяла їм грошову винагороду близько 2000 доларів США. Вибуховий пристрій конспіративним шляхом у липні ц.р. було доставлено в Крим", – інформує ФСБ.
Український слід
У ФСБ розповідають, що організаторами диверсії є Риза Яг'яєв-Веліулаев, у якого нібито є куратори – співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський.
"Зазначена диверсія була санкціонована начальником ГУР МО України Кирилом Будановим – учасником невдалої акції у 2016 році, в ході якої ним було вбито співробітника ФСБ Росії ", – йдеться в заяві російських слідчих.
Реакція Києва
У Києві вважають, що відбувається не більше ніж чергове переслідування лідерів кримськотатарського народу на окупованому півострові.
"В окупованому РФ Криму затриманого і підданого тортурам Асана Ахтемова заводять до приміщення Київського районного суду м. Сімферополя. Через огорожу голосно по імені гукає його дружина, але Асан не може навіть подивитися в її сторону – його протягом 2-х діб за відсутності адвокатського захисту піддають фізичним і психологічним тортурам", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці глава Меджлісу Рафат Чубаров.
Меджліс: У Криму за рік провели 335 політичних арешти
- Нагадаємо, що після окупації Криму російська влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на півострові. У Російській Федерації Меджліс, який вважається найвищим представницьким органом кримськотатарського народу, віднесений до екстремістських організацій і заборонений з 2016 року.
- У 2019 році Моніторингова місія ООН з прав людини звернулася до Москви з вимогою скасувати рішення про внесення Меджлісу до екстремістських організацій.
- Цього року так званий Верховний суд Криму засудив главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь у мітингу в 2014 році.