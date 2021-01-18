Каламутна рідина замість води: жителі Сімферополя скаржаться на сморід з водогону

В окупованому Росією Криму тривають проблеми з питною водою. Так, жителі "столичного" Сімферополя масово скаржилися на неприємний запах з водогону.
Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.
Як пояснює окупаційна "влада", в міський водогін потрапляє вода з нижніх шарів горизонту обмілілого через посуху Сімферопольського водосховища.
"З низьких горизонтів Сімферопольського водосховища хапонули те, що хапонули – природно, по місту пішов певний запах. Ми збільшили дозу хлору", – заявив т.зв. "директор підприємства" "Вода Криму" Володимир Баженов.
Також "чиновник" запевнив, що закачувана вода нешкідлива. А тим часом, сімферопольці в соцмережах продовжують скаржитися на якість води: її колір і запах.
Нагадаємо, тижнем раніше в Криму пересохло Аянське водосховище, водою з якого користуються жителі всього Сімферополя.
Також нагадаємо, на початку січня неподалік Сімферополя практично повністю пересох знаменитий водоспад Су-Учхан, який є частиною верхньої течії річки Кизилкобинка, витік якої знаходиться в глибині знаменитих Червоних печер (Кизил-Коба).
Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим
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