"Хочуть урвати великі гроші": що відбувається з водопостачанням жителів Криму

Російська влада заявила, що практично вирішили проблеми з водопостачанням Севастополя і пошуком додаткових джерел води для анексованого Криму. Але вчені вважають, що такі заяви передчасні, а ініціативи часто шкідливі.

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Про це повідомляє "Нова газета".

"По Севастополю можна сказати, що проблема практично закрита <...>. По Криму ситуація дещо складніша, ми займаємося зараз пошуком додаткових джерел, перевіряємо існуючі запаси водосховища, Буримо свердловини", – заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін.

Член експертної ради з гідробіології та іхтіології РАН Микола Шадрін вважає, що проєкти з пошуку води недостатньо опрацьовані. Наприклад, проєкт перехоплення паводкових вод Бельбека несе істотні екологічні ризики, а Кадиковський кар'єр може швидко опустошитись.

"Я точно знаю, що [на Кадиковському кар'єрі] ніхто досліджень не проводив. Судячи з динаміки, у нього було все для зрошення. За скільки його вичерпають: за місяць, два? Я вважаю, що 80 мільйонів певною мірою даремно угробили. що стосується водойми біля гори Гасфора, то [на цей проєкт] я дивлюся більш оптимістично – це [нормальна] резервна водойма. Забір води з Бельбеку – навпаки, шкідливий проєкт і принесе більше шкоди, ніж користі", – заявив вчений.

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Він вважає, що для того, щоб забезпечити Крим водою, потрібно правильно її витрачати. А на півострові ще з радянських часів 60% води втрачається у водогонах. До того ж в Криму розділене питне і технічне водопостачання, немає очищення.

Глава Кримського РАН, доктор геолого-мінералогічних наук Віктор Тарасенко вважає, що потрібно чекати опадів. Іншого безпечного варіанту для Криму поки що немає.

За його словами, для того щоб заповнити втрати цього року, потрібно, щоб хоча б в один місяць опади досягли рівня 100-150 мм.

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"Потрібно робити ставки і водосховища, щоб запасатися водою заздалегідь. Якщо говорити про свердловини, є непогані перспективи на півночі Криму: в Армянську і Красноперекопську, але захоплюватися цим не варто. Все тримається на межі, ще 3-4 місяці [нинішньої] ситуації, і з багатьох свердловин піде солона вода", – вважає він.

У ході підсумкової прес-конференції 17 грудня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Крим можна забезпечити водою за рахунок підземних джерел, що знаходяться під Азовським морем.

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"Я працював [на Азові] з геологами ще в 1960-х, – розповідає Шадрін. – І коли геологи там бурили, ніхто не говорив, що там є великі запаси води. Це зовсім як історія з підземним стоком Дону".

Вчені вважають, що більшість ініціатив чиновників спрямовані скоріше на "легке освоєння 50 мільярдів рублів", ніж на пошук шляхів вирішення проблеми.

"Люди хочуть урвати великі гроші на якийсь проєкт, а що з вченими він не узгоджений – це ж дурниця", – заявив Щедрін.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Росією Криму тривають серйозні проблеми з водою. Так, в Керчі жителі будинку на вул. Горького 2-Д, розташованого в самому центрі міста, скаржаться на повну відсутність її подачі.

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