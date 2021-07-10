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Вистачить на два роки: в Криму заявили, що зливи розв'язали проблему з водою

10 липня 2021 14:38

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Тепер окупанти можуть більше не подавати воду за графіком жителям півострова

Після злив запасів у водосховищах вистачить на 2 роки/Фото: колаж "Сьогодні"

Після злив запасів у водосховищах вистачить на 2 роки/Фото: колаж "Сьогодні"

Сильні зливи, які затопили 104 житлових будинки в Бахчисарайському районі, допомогли окупантам розв'язати проблему водопостачання жителів півострова.

Про це представник окупаційної влади Криму заявив в ефірі російського телеканалу, передає 24 канал.

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Через зливи проросійська влада може більше не обмежувати жителів півострова графіком подачі води. Отже, запасів у водосховищах вистачить на 2 роки.

"З огляду на гострий дефіцит води, тепер у нас є запас води на цей рік і ще на перехідний повністю", – сказав окупант.

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У той же час в Криму є проблеми з очищенням води. За словами проросійського чиновника, на півострові починають роботи для поновлення очисних споруд і зливової каналізації.

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Раніше ми повідомляли, що від злив найбільше постраждав Бахчисарайський район – там випало дві місячні норми опадів, з берегів вийшли три річки і зійшло кілька селів.

Ми також писали, що під час сильних злив і повені загинула жінка, ще одна постраждала.

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