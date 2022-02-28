Йдуть у бік Одеси. З Криму вийшли 11 транспортних кораблів РФ

Олексій Арестович розповів, що окупанти спрямовують кораблі, які перевозять російський десант, у бік Одеси

У бік Одеси прямують російські кораблі з десантом / Фото: Колаж: Сьогодні

З Криму вийшли 11 транспортних кораблів з російським десантом. Ймовірно, вони прямують у бік Одеси.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

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Радник голови ОП уточнив, що окупанти намагатимуться висадити свій десант на материкову Україну.

"За оціночними даними 11 російських великих десантних кораблів, кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйону, вийшли в море і шукають собі пригод десь там у районі, можливо, Одеси", – сказав він.

Крім того, невеликі резерви окупантів підходять до Херсона.

Ситуація в Україні 27 лютого