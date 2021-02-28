Українці запустили в Крим гігантський синьо-жовтий прапор: відео

У Херсонській області пройшла акція в честь Дня опору російській окупації Криму – активісти запустили у бік окупованого півострова прапор України з посланнями для тамтешніх жителів.

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Про це повідомляють Крим.Реаліі.

Як кажуть координатори, зшитий переселенкою з Ясинуватої прапор розміром 20 на 6 метрів кілька днів перебував у "Кримському домі" в Києві, де всі бажаючі могли залишити на ньому свої побажання та звернення. 23 лютого полотно принесли до Верховної Ради, аби народні депутати теж могли написати на ньому свої повідомлення.

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Також на ньому залишилися послання представників української діаспори в Латвії та Туреччині і керівників Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і Ільмі Умерова.

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28 лютого його прикріпили до повітряних куль і запустили з Каланчака в Крим.

Гори, море і ностальгія. Підкаст "Сьогодні", в якому зізнаємося в любові до Криму.

Нагадаємо, що українські активісти проводять таку акцію вже не вперше. Наприклад, в серпні минулого року в одній з них брав участь колишній політв'язень Кремля Володимир Балух.

Відео: Сьогодні

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Ми також писали, що в День опору окупації Криму і Севастополя, який відзначається 26 січня, президент США Джо Байден заявив, що Крим – це Україна і пообіцяв допомагати Україні в протистоянні російської агресії.

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