Як на війні: в Криму окупанти відзначилися дивними подарунками ветеранам

В окупованому Криму "депутати" відзначилися дивними подарунками ветеранам Другої світової війни. Їм подарували хліб.

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Про це повідомляє Ateo Breaking.

"Депутати" в Криму вирішили потішити ветеранів та подарували їм блокадні пайки зі шматочками хліба по 125 грам – "як на війні", – йдеться в повідомленні.

На фото видно жінку похилого віку, якій принесли подарунок. Чоловік на фотографії чи то "депутат" окупованого Криму, чи то його представник.

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Відзначимо, що акція "Блокадний хліб" пройшла в Криму і була приурочена до річниці повного зняття блокади Ленінграда.

Пізніше окупанти спробували вибачиться через подібну акцію, кажуть – подарунки символічні.

"Ми не припускали, що публікації про дану акцію отримають інше тлумачення і викличуть негативну реакцію. Приносимо свої вибачення всім, чиї почуття були зачеплені", – йдеться в заяві.

Раніше ми повідомляли, що російські чиновники продовжують "радувати" співгромадян "ексклюзивними" подарунками – раніше вони вручили пліснявий сухпайок за порятунок життя дитини і привітали ветерана простроченими продуктами.

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