Кориневич: Росія примусово вакцинує кримчан "незрозуміло чим"

Після того як Україна відмовилася використовувати російську вакцину, Росія примусово вакцинує жителів окупованого Криму.

Реклама

Про це розповів постпред президента в АРК Антон Кориневич, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у кримчан немає можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19, і епідеміологічна ситуація на півострові тільки погіршується. А вирішувати цю проблему окупанти взялися ніким не визнаною вакциною.

"У нас є факти фактично примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості... Російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан у Криму", – заявив Кориневич

А тим часом вільна Україна чекає початку вакцинації вже в лютому. Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, решта ж, швидше за все вже в другому півріччі цього року, зможуть зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама