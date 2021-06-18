Крим "поплив": як жителів півострова "рятують" словом (відео)

Місцеві синоптики прогнозували посушливе літо, але за два дні на півострові випала двомісячна норма опадів

Дощ в окупованому Криму не вщухає кілька днів, а рівень води підбирається вже до другого поверху. Є перша жертва – хлопця знесло потужним потоком води. Про курортний сезон, визнаються місцеві, варто забути.

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Як кримчани рятуються від повені, яку не бачили сто років, дізналися "Сьогодні".

Потік нагадує цунамі – змітає все на шляху. Центр Ялти перекритий – в місті надзвичайний стан і оголошена евакуація людей. Ті, хто наважився вийти на вулицю – тримаються за паркани і стовпи, щоб не потонути.

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Хоча місцеві синоптики прогнозували посушливе літо – за два дні на півострові випала двомісячна норма опадів і змило нову Ялтинську набережну. Її ремонт, до речі, коштував більш ніж 5 млн доларів.

Люди безсилі, просили допомоги, потопаючи серед спальних кварталів Керчі. Їх рятували словом. Затоплених і засипаних піском будинків в Криму вже не рахують. Рахунок пішов на тисячі. Постраждали не тільки Ялта і Керч – але і Сімферополь, Білогірськ і Феодосія.

Водопостачання в Ялті вимкнули. Незабаром може зникнути і світло. Вода по щиколотку у офісу Крименерго, працівники вичерпують совками для сміття, а сенсу ніякого.

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні . У кількох великих містах вулиці пішли під воду. Вітер вирвав дерева з корінням, а також поламав борди.

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Також нагадаємо, Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.