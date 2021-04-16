Крим Україні можуть повернути тільки в одному випадку – екс-заступник генсекретаря НАТО

Незважаючи на те, що Донбас може бути повернутий під контроль України при адміністрації Байдена, для повернення Криму потрібно буде більше часу

За нинішньої американської адміністрації на чолі з президентом Джо Байденом ситуація на Донбасі може стабілізуватися, однак, для повернення Криму знадобиться більше часу.

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Про це в ефірі програми "БАЦМАН" заявив американський дипломат, екс-посол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Я думаю, що Донбас може бути повернутий при адміністрації Байдена. Я трохи менш оптимістичний щодо Криму, думаю, що це займе більше часу, для цього може знадобитися відхід пана Путіна від політичної влади і поява нових лідерів", – сказав Вершбоу.

За його словами, ці лідери можуть бути і не демократами, але вони все одно будуть усвідомлювати, що окупація Донбасу більше нашкодила безпеки Росії, ніж збільшила її.

"І знову ж таки, я не знаю, як довго Путін буде залишатися при владі. Це складне питання. З його конституційними змінами він міг би залишатися там до 2036 року, але я чомусь вважаю, що, з огляду на протести і загальний рівень невдоволення в Росії, більш прогресивні лідери можуть прийти до влади раніше, ніж прогнозує більшість людей", – сказав він.

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Нагадаємо, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

Також повідомлялося, що керівництво України не планує військового наступу на бойовиків на Донбасі, але ось-ось до ворожих провокацій стосовно своїх бійців.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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